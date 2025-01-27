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Европейский посредник обеспечит поставки газа в Приднестровье

1:31
Экономика

Достигнут компромисс по вопросу поиска европейского посредника для поставок газа в Приднестровье, сообщает EADaily.

Газовая плита
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовая плита

Приднестровье прилагает все усилия для обеспечения поставок газа. "Тираспольтрансгаз" гарантирует оплату.

С 1 января Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. Приднестровье оказалось полностью отрезанным от энергоресурсов. Также "Газпром" приостановил поставки в Молдавию из-за долговых обязательств.

 Кишинев требует закупать газ на европейском рынке через Moldovagaz, для этого якобы проводит проверку компании-посредника на соответствие международным санкциям. Приднестровье обратилось к молдавским властям с просьбой взять в долг 3 миллиона кубометров газа. Соглашение с венгерскими компаниями MOL и MVM будет подписано в самое ближайшее время, что позволит начать поставки голубого топлива в Приднестровье уже в начале февраля, если Кишинев не предпримет новых попыток заблокировать этот маршрут

Известно также, что Приднестровье не может использовать украинский уголь из-за необходимости антрацита. Только переоборудование станции займет значительное время и потребует больших инвестиций. Запасов газа в Приднестровье хватит всего на несколько дней, уголь закончится к середине февраля.

Если поставки газа не возобновятся, регион ожидают серьезные последствия.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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