Грузия укрепляет экономические связи с ОАЭ через крупное соглашение

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Грузия и Объединенные Арабские Эмираты подписали меморандум об инвестициях в экономику Грузии на сумму 6 миллиардов долларов.

Фото: flickr.com by Frank Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Грузинский флаг

Об этом сообщает "Спутник Грузия" со ссылкой на заявление премьера-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, которое было сделано в понедельник в Абу-Даби.

"Это соглашение, предусматривающее инвестирование в нашу экономику $6 млрд, будет иметь особое значение для развития нашей страны", — подчеркнул Кобахидзе, передает "Интерфакс-Россия".

Известно также, что инвестиции будут реализованы компанией Emaar Group в Тбилиси, Батуми и приморском поселке Гонио в Аджарии.

Emaar Hospitality Group владеет курортами, отелями, ресторанами и клубами отдыха в ОАЭ.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.