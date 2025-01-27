Грузия укрепляет экономические связи с ОАЭ через крупное соглашение

Грузия и Объединенные Арабские Эмираты подписали меморандум об инвестициях в экономику Грузии на сумму 6 миллиардов долларов.
Об этом сообщает "Спутник Грузия" со ссылкой на заявление премьера-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, которое было сделано в понедельник в Абу-Даби.
"Это соглашение, предусматривающее инвестирование в нашу экономику $6 млрд, будет иметь особое значение для развития нашей страны", — подчеркнул Кобахидзе, передает "Интерфакс-Россия".
Известно также, что инвестиции будут реализованы компанией Emaar Group в Тбилиси, Батуми и приморском поселке Гонио в Аджарии.
Emaar Hospitality Group владеет курортами, отелями, ресторанами и клубами отдыха в ОАЭ.
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