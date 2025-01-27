Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как с помощью визуализации научиться быстрее засыпать
Секрет идеальных ягодиц американской звезды раскрыл её тренер
Зурабишвили не нужна Трампу для борьбы с Россией, — политолог
Певец Хабиб исполнил патриотическую песню группы Любэ
Самый большой айсберг несёт смерть острову: сможет ли природа выжить
Украинцы обещали деньги мужчине за сожжение ресторанов в Краснодаре
Ограниченная ядерная война: возможно ли такое столкновение между США и РФ в 2025 году?
Как добиться яркого вкуса супа? Идеальная зажарка за 5 минут
Как добиться эффекта чок-чок: секреты корейского макияжа

Грузия укрепляет экономические связи с ОАЭ через крупное соглашение

0:50
Экономика

Грузия и Объединенные Арабские Эмираты подписали меморандум об инвестициях в экономику Грузии на сумму 6 миллиардов долларов.

Грузинский флаг
Фото: flickr.com by Frank Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Грузинский флаг

Об этом сообщает "Спутник Грузия" со ссылкой на заявление премьера-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, которое было сделано в понедельник в Абу-Даби.

"Это соглашение, предусматривающее инвестирование в нашу экономику $6 млрд, будет иметь особое значение для развития нашей страны", — подчеркнул Кобахидзе, передает "Интерфакс-Россия".

Известно также, что инвестиции будут реализованы компанией Emaar Group в Тбилиси, Батуми и приморском поселке Гонио в Аджарии.

Emaar Hospitality Group владеет курортами, отелями, ресторанами и клубами отдыха в ОАЭ.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Шоу-бизнес
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар Аудио 
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Новости спорта
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета Аудио 
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым
Недвижимость
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым Аудио 
Популярное
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман

Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.

Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Последние материалы
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности
ЕК отложит презентацию плана от отказу от российских энергоресурсов
Как западные нефтяные компании извлекают выгоду в Казахстане
Китайский ИИ DeepSeek поставил крест на проекте Трампа "Звёздные врата"
Паровые ванночки для лица: лучшие рецепты для разного типа кожи
Можно ли отпускать собаку гулять без поводка: рекомендации и правила
К 2027 году люди будут жить дольше вдвое: искусственный интеллект готовит революцию
Забудьте о засорах в раковине: решение, которое сэкономит ваши нервы
Как начать день правильно: всего одна ложка этого продукта с утра для тонуса и поддержания здорового веса
Geely укрепляет позиции в инновациях: переход на метанол
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.