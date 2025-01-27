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Как западные нефтяные компании извлекают выгоду в Казахстане

Экономика

Западные нефтяные компании владеют значительной частью добычи на трех ключевых проектах в Казахстане. Подписанные в начале 90-х годов соглашения сложно изменить, но казахстанские власти стремятся ускорить этот процесс, сообщает EADaily.

Нижневартовск, добыча нефти
Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нижневартовск, добыча нефти

Оператор "Тенгизшевройл" запустил в эксплуатацию завод третьего поколения и намерен увеличить объемы добычи на месторождении Тенгиз. Увеличение добычи вызывает вопросы в ОПЕК+ и у казахстанских властей относительно соблюдения квот. А "Тенгизшевройл" — это один из трех мегапроектов в Казахстане: 75% его акций принадлежат американским компаниям Chevron и ExxonMobil, 20% принадлежат казахстанской государственной компании "КазМунайГаз", а оставшиеся 5% — российскому "Лукойлу".

В 90-х годах соглашения заключались без экспортной пошлины, что обеспечивало значительные доходы. Условия контрактов не могут ухудшаться для инвесторов, что создает сложную ситуацию для казахстанских властей.

В 2023 году выручка проекта составила 19,45 миллиарда долларов, из которых Казахстану досталось 41,6%. Однако доля Казахстана в мегапроекте ниже среднемирового уровня и уступает таким странам, как Норвегия, ОАЭ, Малайзия и т. д…

В "Тенгизшевройл" было инвестировано более 48 миллиардов долларов в расширение, капитальные затраты возмещаются инвесторам. В итоге Казахстан подал иск на 15 миллиардов долларов и требует 138 миллиардов долларов за упущенную выгоду.

Казахстан сталкивается с экологическими и геологическими вызовами, а также с правительственными требованиями максимизировать выгоду. Власти применяют штрафы и доначисление налогов как способ давления на инвесторов. Но Казахстан пока не имеет возможности в одностороннем порядке изменить условия соглашений.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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