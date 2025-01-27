Как политика жёстких ставок ЦБ влияет на экономику России

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ситуация с инфляцией в России продолжает оставаться непростой.

Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк России

Несмотря на усилия Центробанка под руководством Эльвиры Набиулиной, направленные на управление инфляционными процессами через повышение кредитных ставок, результаты не оправдывают ожиданий, сообщает argumenti.ru.

Экономисты и финансовые эксперты выражают все большее недовольство текущей стратегией Центробанка, указывая, что она не только не решает проблемы, но и может усугублять экономическую ситуацию. Высокие ставки по кредитам создают давление на производственные секторы, что, в свою очередь, приводит к снижению объемов производства. Примеры, такие как жилищное строительство и автопром, подтверждают эти опасения: в условиях дорогих кредитов наблюдается не только падение спроса, но и сокращение предложений на рынке.

Ранее ЦБ призывал не обращать внимания на колебания курса рубля, однако сейчас именно эти колебания используются как оправдание для продолжения высокого уровня инфляции. Это изменение в риторике вызывает вопросы по поводу последовательности и обоснованности действия регулятора.

На фоне растущих тревог президент России Владимир Путин подтвердил необходимость возобновления работы правительственной комиссии по устойчивости экономики. Эта комиссия должна детально оценить, как жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка воздействует на экономику, и предложить пути для компенсации негативных последствий.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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