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Как политика жёстких ставок ЦБ влияет на экономику России

1:35
Экономика

Ситуация с инфляцией в России продолжает оставаться непростой.

Банк России
Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

Несмотря на усилия Центробанка под руководством Эльвиры Набиулиной, направленные на управление инфляционными процессами через повышение кредитных ставок, результаты не оправдывают ожиданий, сообщает argumenti.ru.

Экономисты и финансовые эксперты выражают все большее недовольство текущей стратегией Центробанка, указывая, что она не только не решает проблемы, но и может усугублять экономическую ситуацию. Высокие ставки по кредитам создают давление на производственные секторы, что, в свою очередь, приводит к снижению объемов производства. Примеры, такие как жилищное строительство и автопром, подтверждают эти опасения: в условиях дорогих кредитов наблюдается не только падение спроса, но и сокращение предложений на рынке.

Ранее ЦБ призывал не обращать внимания на колебания курса рубля, однако сейчас именно эти колебания используются как оправдание для продолжения высокого уровня инфляции. Это изменение в риторике вызывает вопросы по поводу последовательности и обоснованности действия регулятора.

На фоне растущих тревог президент России Владимир Путин подтвердил необходимость возобновления работы правительственной комиссии по устойчивости экономики. Эта комиссия должна детально оценить, как жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка воздействует на экономику, и предложить пути для компенсации негативных последствий. 

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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