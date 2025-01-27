Индекс кофе с бутербродом: как изменились цены на завтрак в январе 2025

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Индекс кофе с бутербродом", или "Бутербродекс", который отражает изменение стоимости популярных продуктов для завтрака в России, в начале 2025 года снизился на 3,4 пункта, достигнув отметки 158,4.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак

Этот индекс рассчитывается на основе средних чеков на семь продуктов, наиболее востребованных на завтрак у россиян: батон, ветчину, сливочное масло, сыр, огурцы, растворимый кофе и сахар.

В конце декабря наблюдалось повышение цен на все товары из списка, особенно на огурцы (+21,2%) и сыр (+10,4%). В результате индекс вырос на 7,3 пункта и достиг отметки 161,8, пишет Петербург2.

Однако с началом нового года ситуация изменилась: средние чеки снизились на сыр (-9,1%), кофе (-8,9%), ветчину (-5,3%), сливочное масло (-1,3%) и огурцы (-0,4%). Единственный продукт, на который вырос чек — сахар, его рост составил 1,4%. Эти изменения привели к снижению индекса на 3,4 пункта.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.



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