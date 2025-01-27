Очередь из сотни цистерн на границе ЕС из-за проверок

Евросоюз ввёл жёсткие ограничения на ввоз сжиженного углеводородного газа (СУГ) из Казахстана, опасаясь, что под видом казахстанского топлива может ввозиться российское. Это вызвало задержки на пограничных пунктах между Польшей и Беларусью — «Брест-Центральный», «Брест-Восточный» и «Барановичи-Центральный».
Польская таможня требует подтверждения происхождения газа. Для топлива производства «Тенгизшевройла» необходимы дополнительные документы, подтверждающие, что оно действительно произведено в Казахстане, а не является реэкспортом российского газа. В результате около ста цистерн с казахстанским газом оказались заблокированы на границе.
Эти задержки уже привели к дефициту железнодорожных цистерн, что может повлиять на операционную деятельность «Тенгизшевройла». По мнению аналитика Олега Червинского, сложившаяся ситуация способна значительно замедлить поставки газа и снизить эффективность работы компании.
Если блокировка продолжится, это может привести к:
Эксперты полагают, что решение проблемы требует более тесного сотрудничества между Казахстаном, ЕС и странами-транзитерами для упрощения процедур подтверждения происхождения топлива.
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