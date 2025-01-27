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Очередь из сотни цистерн на границе ЕС из-за проверок

Экономика

Евросоюз ввёл жёсткие ограничения на ввоз сжиженного углеводородного газа (СУГ) из Казахстана, опасаясь, что под видом казахстанского топлива может ввозиться российское. Это вызвало задержки на пограничных пунктах между Польшей и Беларусью — «Брест-Центральный», «Брест-Восточный» и «Барановичи-Центральный».

газ в доме
Фото: flickr.com by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
газ в доме

Проблема с документами

Польская таможня требует подтверждения происхождения газа. Для топлива производства «Тенгизшевройла» необходимы дополнительные документы, подтверждающие, что оно действительно произведено в Казахстане, а не является реэкспортом российского газа. В результате около ста цистерн с казахстанским газом оказались заблокированы на границе.

Влияние на логистику и производство

Эти задержки уже привели к дефициту железнодорожных цистерн, что может повлиять на операционную деятельность «Тенгизшевройла». По мнению аналитика Олега Червинского, сложившаяся ситуация способна значительно замедлить поставки газа и снизить эффективность работы компании.

Возможные последствия

Если блокировка продолжится, это может привести к:

  • Дефициту газа в ЕС: несмотря на стремление сократить зависимость от российского топлива, европейские страны могут столкнуться с нехваткой поставок.
  • Сбоям в казахстанском экспорте: задержки угрожают графику поставок и потенциальным убыткам.
  • Эскалации логистических проблем: нехватка цистерн затруднит перевозку газа как внутри Казахстана, так и на международных маршрутах.

Эксперты полагают, что решение проблемы требует более тесного сотрудничества между Казахстаном, ЕС и странами-транзитерами для упрощения процедур подтверждения происхождения топлива.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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