Очередь из сотни цистерн на границе ЕС из-за проверок

Евросоюз ввёл жёсткие ограничения на ввоз сжиженного углеводородного газа (СУГ) из Казахстана, опасаясь, что под видом казахстанского топлива может ввозиться российское. Это вызвало задержки на пограничных пунктах между Польшей и Беларусью — «Брест-Центральный», «Брест-Восточный» и «Барановичи-Центральный».

Фото: flickr.com by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ газ в доме

Проблема с документами

Польская таможня требует подтверждения происхождения газа. Для топлива производства «Тенгизшевройла» необходимы дополнительные документы, подтверждающие, что оно действительно произведено в Казахстане, а не является реэкспортом российского газа. В результате около ста цистерн с казахстанским газом оказались заблокированы на границе.

Влияние на логистику и производство

Эти задержки уже привели к дефициту железнодорожных цистерн, что может повлиять на операционную деятельность «Тенгизшевройла». По мнению аналитика Олега Червинского, сложившаяся ситуация способна значительно замедлить поставки газа и снизить эффективность работы компании.

Возможные последствия

Если блокировка продолжится, это может привести к:

Дефициту газа в ЕС : несмотря на стремление сократить зависимость от российского топлива, европейские страны могут столкнуться с нехваткой поставок.

: несмотря на стремление сократить зависимость от российского топлива, европейские страны могут столкнуться с нехваткой поставок. Сбоям в казахстанском экспорте : задержки угрожают графику поставок и потенциальным убыткам.

: задержки угрожают графику поставок и потенциальным убыткам. Эскалации логистических проблем: нехватка цистерн затруднит перевозку газа как внутри Казахстана, так и на международных маршрутах.

Эксперты полагают, что решение проблемы требует более тесного сотрудничества между Казахстаном, ЕС и странами-транзитерами для упрощения процедур подтверждения происхождения топлива.

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