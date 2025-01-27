Кто покупает российские удобрения: названы главные импортёры

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основными импортёрами российских удобрений за период с января по ноябрь прошлого года стали Бразилия, Индия и Китай, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade, а также национальных таможенных и статистических служб.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes Удобрения

Совокупный объём поставок из России в эти страны достиг $6,16 миллиарда. Лидером стала Бразилия, которая закупила минеральные удобрения на сумму $3,38 миллиарда. Индия и Китай импортировали $1,46 миллиарда и $1,31 миллиарда соответственно.

Кроме того, в пятерку крупнейших покупателей вошли США с импортом на $1,19 миллиарда и Мексика, объём закупок которой составил $669 миллионов.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.



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