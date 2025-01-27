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Трамп может нарушить своё обещание американцам из-за торговой войны с Колумбией

1:12
Экономика

США ввели пошлины в размере 25% на колумбийские товары, что может привести к дальнейшему росту цен на кофе в стране, сообщает портал Axios. Этот шаг стал ответом на действия Колумбии, усугубив экономическое противостояние двух стран.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Кофе, одно из ключевых импортируемых товаров из Колумбии, составляет около 20% поставок в США. При этом Бразилия, второй крупный поставщик, столкнулась с неурожаем из-за природных катастроф, что ещё больше ограничивает доступный объём продукции.

Ранее президент США Дональд Трамп, в своей инаугурационной речи, обещал снизить цены на продукты питания. Однако ситуация с Колумбией ставит под угрозу это обещание.

На фоне санкций президент Колумбии Густаво Петро ответил резкими мерами. Он запретил американским самолётам пересекать воздушное пространство страны, а также отказал двум военным самолётам США с мигрантами на борту в посадке.

Кроме того, Петро призвал более 15 тысяч американских граждан, проживающих в Колумбии нелегально, урегулировать свой миграционный статус.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946[…], Куинс, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года).

Колу́мбия (исп. Colombia [koˈlombja], ), официальное название — Респу́блика Колу́мбия (исп. República de Colombia [reˈpuβlika ðe koˈlombja]), — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. Столица — Богота.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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