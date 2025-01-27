Где бензин доступнее всего: рейтинг стран Европы

Россия заняла 15-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина на начало 2025 года, сообщает РИА Новости.
Лидером рейтинга стал Люксембург, где средний доход позволяет приобрести более 2,7 тысячи литров бензина. Авторы исследования отмечают, что в стране низкие цены на топливо сочетаются с одними из самых высоких доходов в регионе.
Второе место заняла Великобритания, жители которой в среднем могут купить 2244 литра топлива. В пятерку лидеров также вошли Австрия, Ирландия и Норвегия, где объем доступного бензина превышает 1960 литров.
Россия расположилась на 15-й позиции, между Испанией и Казахстаном. На среднюю зарплату россияне могут приобрести 1242,6 литра топлива.
На последних местах оказались Венгрия, Румыния и Молдавия, где низкие доходы ограничивают возможности граждан — в этих странах средний объём доступного бензина составляет всего 521,1 литра.
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.