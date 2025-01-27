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Где бензин доступнее всего: рейтинг стран Европы

1:14
Экономика

Россия заняла 15-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина на начало 2025 года, сообщает РИА Новости.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Лидером рейтинга стал Люксембург, где средний доход позволяет приобрести более 2,7 тысячи литров бензина. Авторы исследования отмечают, что в стране низкие цены на топливо сочетаются с одними из самых высоких доходов в регионе.

Второе место заняла Великобритания, жители которой в среднем могут купить 2244 литра топлива. В пятерку лидеров также вошли Австрия, Ирландия и Норвегия, где объем доступного бензина превышает 1960 литров.

Россия расположилась на 15-й позиции, между Испанией и Казахстаном. На среднюю зарплату россияне могут приобрести 1242,6 литра топлива.

На последних местах оказались Венгрия, Румыния и Молдавия, где низкие доходы ограничивают возможности граждан — в этих странах средний объём доступного бензина составляет всего 521,1 литра.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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