Nissan меняет производственные планы в США

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В декабре прошлого года было объявлено о предстоящем слиянии с Honda, но уже тогда эксперты предупреждали, что это окажет негативное влияние на Nissan.

Фото: Wikipedia by Kazyakuruma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ nissan GTR 2022

Сейчас пессимистичные прогнозы начинают сбываться. 110km со ссылкой на японское издание Yomiuri Shimbun Online сообщает, что на двух американских заводах Nissan, расположенных в Теннесси и Миссисипи, общее количество конвейеров будет сокращено с восьми до шести, и почти 2000 сотрудников останутся без работы.

Сокращения начнутся сначала на заводе в Теннесси весной. Здесь производятся кроссоверы Nissan Murano, Pathfinder и Rogue, а также Infiniti QX60. Осенью аналогичные изменения коснутся второго завода, где выпускаются седаны Altima и пикапы Frontier. Общая производственная мощность этих предприятий составляет до миллиона автомобилей в год.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году.



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