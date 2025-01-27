Nissan меняет производственные планы в США

В декабре прошлого года было объявлено о предстоящем слиянии с Honda, но уже тогда эксперты предупреждали, что это окажет негативное влияние на Nissan.
Сейчас пессимистичные прогнозы начинают сбываться. 110km со ссылкой на японское издание Yomiuri Shimbun Online сообщает, что на двух американских заводах Nissan, расположенных в Теннесси и Миссисипи, общее количество конвейеров будет сокращено с восьми до шести, и почти 2000 сотрудников останутся без работы.
Сокращения начнутся сначала на заводе в Теннесси весной. Здесь производятся кроссоверы Nissan Murano, Pathfinder и Rogue, а также Infiniti QX60. Осенью аналогичные изменения коснутся второго завода, где выпускаются седаны Altima и пикапы Frontier. Общая производственная мощность этих предприятий составляет до миллиона автомобилей в год.
Nissan Motor Co., Ltd. — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.