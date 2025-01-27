По доступности бензина в Европе Россия оказалась на 15-м месте

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия заняла 15-е место среди 32 европейских стран в рейтинге доступности бензина для конечных пользователей.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Данные предоставлены аналитиками РИА Новости.

"Россия заняла в рейтинге 15-е место, между Испанией и Казахстаном. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 1242 литров 95-го бензина", — говорится в исследовании. Первое место по доступности топлива занял Люксембург, а последнее — Молдавия.

При составлении рейтинга эксперты опирались на официальные сведения о ценах на топливо и среднемесячных заработках в разных странах.

В абсолютных значениях, не учитывающих уровень доходов, самая низкая цена на бензин была зафиксирована в Казахстане, России и Белоруссии. Так, в этих странах литр 95-го бензина можно приобрести за 50,4, 60,6 и 72 рубля соответственно. Россия также лидирует по ценам на дизельное топливо, где стоимость составляет 70,1 рубля за литр.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов. АИ-95 — с октановым числом по исследовательскому методу не менее 95; для двигателей со степенью сжатия 10,5-12.





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