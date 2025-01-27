На фоне роста ипотечных ставок россияне вынуждены снимать жильё

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году предложение арендуемого жилья в России увеличилось почти на 86%, достигнув 81,6 тысячи объектов.

Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ квартира

В четвертом квартале количество предложений выросло на 45%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомпанию "Дом.РФ".

Эксперты объясняют эту ситуацию ростом ипотечных ставок. Поскольку многим россиянам ипотека стала недоступной, они вынуждены арендовать жилье.

Владельцы недвижимости, сталкиваясь с трудностями по продаже объектов, рассматривают возможность сдачи квартир в аренду.

По итогам года средняя арендная плата за квартиру в Москве составила 101 тысячу рублей в месяц (рост на 11%). В Санкт-Петербурге аренда в среднем стоила 51 тысячу рублей (+16%), а в городах-миллионниках — 38 тысяч рублей (+9%).

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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