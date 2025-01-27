Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вырастить идеальные кабачки? Узнайте хитрости
Эти простые ласки сделают вашего пса здоровее и радостнее
Аллергия или инфекция: как распознать проблему с глазами у питомца
Решаем проблему с неработающей печкой: ключевые моменты, которые стоит знать
Открытие экзопланет: как телескоп Уэбба меняет представление о космосе
Певица Алсу увлеклась биатлоном после развода с мужем
Как избавиться от жвачки на одежде? Топ-4 способа, которые вам помогут
Россияне посчитали сбор на Нуса-Пенида вымогательством
Полезный десерт для стройняшек: его можно даже на диете!

Рост текучести кадров — более трети российских компаний испытывают проблемы

1:17
Экономика

По итогам прошлого года более трети российских компаний сообщило о росте текучести кадров.

Обсуждение рабочих вопросов в коллективе
Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Обсуждение рабочих вопросов в коллективе

Эти данные были получены в результате опроса, проведенного аудиторско-консалтинговой компанией Kept в декабре 2024 года, сообщают "Ведомости". 

Среди всех участников опроса 40% отметили увеличение увольнений среди квалифицированных сотрудников.

Похожую тенденцию наблюдают почти столько же работодателей, говорящих о росте увольнений среди рабочего (обслуживающего) персонала и начинающих специалистов (37% и 36% респондентов соответственно).

Наименьшая текучесть кадров наблюдается среди руководителей (16% опрошенных компаний) и топ-менеджеров (7%). При этом наниматели в основном отмечают стабильность текучести этих категорий сотрудников, снижение числа увольнений зафиксировали лишь 14% и 11% соответственно.

Опрос был проведен в декабре прошлого года, в нем участвовало 68 компаний из 20 различных отраслей экономики, включая производство потребительских товаров, розничную и оптовую торговлю, технологии и IT, банки и химическую промышленность.

Уточнения

Кадры (штат, персонал) — совокупность всех работников предприятия, занятых трудовой деятельностью, а также состоящих на балансе (входящих в штатный состав); совокупность трудовых ресурсов, которые находятся в распоряжении предприятия.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Моя семья
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции? Аудио 
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Экономика и бизнес
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате Аудио 
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым
Недвижимость
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым Аудио 
Популярное
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате

Основная угроза при использовании банкоматов связана с возможностью утечки конфиденциальной информации.

Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Последние материалы
Открытие экзопланет: как телескоп Уэбба меняет представление о космосе
Решаем проблему с неработающей печкой: ключевые моменты, которые стоит знать
Певица Алсу увлеклась биатлоном после развода с мужем
Как избавиться от жвачки на одежде? Топ-4 способа, которые вам помогут
Россияне посчитали сбор на Нуса-Пенида вымогательством
Полезный десерт для стройняшек: его можно даже на диете!
Как правильно приготовить зажарку для вкуснейшего борща: 5 проверенных рекомендаций
Как избежать разводов при нанесении автозагара?
Успех вашего сада: зачем опрыскивать растения ранней весной?
Новый режим на Крымском мосту: паспортный контроль для всех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.