Рост текучести кадров — более трети российских компаний испытывают проблемы

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам прошлого года более трети российских компаний сообщило о росте текучести кадров.

Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Обсуждение рабочих вопросов в коллективе

Эти данные были получены в результате опроса, проведенного аудиторско-консалтинговой компанией Kept в декабре 2024 года, сообщают "Ведомости".

Среди всех участников опроса 40% отметили увеличение увольнений среди квалифицированных сотрудников.

Похожую тенденцию наблюдают почти столько же работодателей, говорящих о росте увольнений среди рабочего (обслуживающего) персонала и начинающих специалистов (37% и 36% респондентов соответственно).

Наименьшая текучесть кадров наблюдается среди руководителей (16% опрошенных компаний) и топ-менеджеров (7%). При этом наниматели в основном отмечают стабильность текучести этих категорий сотрудников, снижение числа увольнений зафиксировали лишь 14% и 11% соответственно.

Опрос был проведен в декабре прошлого года, в нем участвовало 68 компаний из 20 различных отраслей экономики, включая производство потребительских товаров, розничную и оптовую торговлю, технологии и IT, банки и химическую промышленность.

Уточнения

Кадры (штат, персонал) — совокупность всех работников предприятия, занятых трудовой деятельностью, а также состоящих на балансе (входящих в штатный состав); совокупность трудовых ресурсов, которые находятся в распоряжении предприятия.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.