Рост текучести кадров — более трети российских компаний испытывают проблемы

По итогам прошлого года более трети российских компаний сообщило о росте текучести кадров.
Эти данные были получены в результате опроса, проведенного аудиторско-консалтинговой компанией Kept в декабре 2024 года, сообщают "Ведомости".
Среди всех участников опроса 40% отметили увеличение увольнений среди квалифицированных сотрудников.
Похожую тенденцию наблюдают почти столько же работодателей, говорящих о росте увольнений среди рабочего (обслуживающего) персонала и начинающих специалистов (37% и 36% респондентов соответственно).
Наименьшая текучесть кадров наблюдается среди руководителей (16% опрошенных компаний) и топ-менеджеров (7%). При этом наниматели в основном отмечают стабильность текучести этих категорий сотрудников, снижение числа увольнений зафиксировали лишь 14% и 11% соответственно.
Опрос был проведен в декабре прошлого года, в нем участвовало 68 компаний из 20 различных отраслей экономики, включая производство потребительских товаров, розничную и оптовую торговлю, технологии и IT, банки и химическую промышленность.
Кадры (штат, персонал) — совокупность всех работников предприятия, занятых трудовой деятельностью, а также состоящих на балансе (входящих в штатный состав); совокупность трудовых ресурсов, которые находятся в распоряжении предприятия.
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