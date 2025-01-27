Suzuki нацелена на восстановление в России

Компания Suzuki (Япония) заявила о намерении вернуться на российский автомобильный рынок, однако конкретные сроки возобновления продаж пока не уточняются.
Представители ООО "Сузуки Мотор Рус" связывают возможность возвращения с улучшением внешнеэкономической и геополитической ситуации. Несмотря на отсутствие активных продаж в настоящее время, компания поддерживает все внутренние процессы в рабочем состоянии, что позволит быстро восстановить деятельность, как только появятся благоприятные условия для возобновления поставок автомобилей в Россию, сообщает "За рулем".
В данный момент Suzuki сосредоточена на качественном послепродажном и гарантийном обслуживании существующих клиентов. Компания нацелена на сохранение доверия владельцев автомобилей и подтверждение своей серьезности на российском рынке.
Для российских автовладельцев Suzuki продолжает предлагать полный спектр сервисных услуг. В него входят программы технической поддержки, помощь на дорогах и специальные сервисные предложения, делающие обслуживание автомобилей более доступным.
Suzuki Motor Corporation — японская машиностроительная компания. Штаб-квартира — в городе Хамамацу, префектура Сидзуока.
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