59% американцев не могут покрыть непредвиденные расходы — отчёт Bankrate

2:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

59% американцев не могут использовать свои сбережения для покрытия крупных непредвиденных расходов, например, 1000 долларов за визит в отделение неотложной помощи или ремонт автомобиля.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с кошельком

Об этом говорится в отчете Bankrate от 23 января. Годом ранее этот показатель составлял 56%, сообщает Zero Hedge.

"По сути, мы живем от зарплаты до зарплаты", — отметил старший экономический аналитик Bankrate Марк Хэмрик. — Несмотря на низкий уровень безработицы и стабильный рост, всё больше американцев не имеют финансовой подушки безопасности на случай неожиданных трат".

Чтобы смягчить последствия финансового кризиса, президент США Дональд Трамп подписал указ о "чрезвычайной ценовой поддержке" для семей.

В ходе опроса 73% респондентов указали, что инфляция, высокие процентные ставки или изменения в доходах и статусе занятости стали причиной их снижения сбережений для покрытия непредвиденных расходов.

Согласно данным, собранным Федеральным резервным банком США в Сент-Луисе, средняя цена дюжины крупных яиц категории А в городе увеличилась более чем на 182% с января 2021 года по декабрь 2024 года. Цена говяжьего фарша за фунт (0,4 кг) выросла на 41%, свежей целой курицы — почти на 30%, цельного свежего молока за галлон (4,5 л) — на 18%, а белого хлеба за фунт (0,4 кг) — почти на 24%.

Трамп дал указания руководителям всех исполнительных органов и агентств найти способы сократить расходы на жилье и увеличить его предложение, избавиться от практик, которые приводят к повышению затрат на здравоохранение, отменить любые требования, способствующие росту цен на бытовую технику, а также отказаться от неэффективной климатической политики, увеличивающей расходы на топливо и продукты питания.

Уточнения

Расхо́ды — затраты, которые ведут к уменьшению экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).





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