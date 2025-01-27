В России остро не хватает средств на замену старых автобусов и троллейбусов

Старые автобусы пока останутся на дорогах: в бюджете нет денег на обновление

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России остро не хватает средств для замены более 30 тысяч автобусов, сообщает "Коммерсант". Нацпроект "Инфраструктура для жизни" предполагает обновление 33 тысяч единиц городского транспорта к 2030 году, однако реальные потребности почти вдвое больше.

Фото: sollers is licensed under Free More info автобус

По словам председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, только за шесть лет потребуется заменить 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысячи трамваев. Однако малые города с населением до 50 тысяч человек вовсе не учтены в проекте и останутся без обновления.

Зотов предложил создать Фонд развития общественного транспорта для финансирования закупок. Источниками средств могут стать плата за проезд (например, 1 рубль с каждой поездки), оплата парковок, туристический налог и утильсбор.

Фонд позволит собирать 10-12 миллиардов рублей в год, чего будет достаточно для запуска обновления транспорта к 2026 году.

Тем временем, за 2023-2024 годы в 81 регионе было обновлено лишь 11,8 тысяч единиц транспорта, что явно недостаточно для решения проблемы.

Уточнения

Тра́нспорт (от лат. trans «через» + portare «нести») — со­во­куп­ность всех ви­дов пу­тей со­об­ще­ния, транс­порт­ных средств, технических уст­ройств и со­ору­же­ний на пу­тях со­об­ще­ния, обес­пе­чи­ваю­щих процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое; и соответствующая от­расль эко­но­ми­ки, связанная с перевозкой пассажиров и грузов.



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