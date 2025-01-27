В России остро не хватает средств на замену старых автобусов и троллейбусов

В России остро не хватает средств для замены более 30 тысяч автобусов, сообщает "Коммерсант". Нацпроект "Инфраструктура для жизни" предполагает обновление 33 тысяч единиц городского транспорта к 2030 году, однако реальные потребности почти вдвое больше.
По словам председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, только за шесть лет потребуется заменить 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысячи трамваев. Однако малые города с населением до 50 тысяч человек вовсе не учтены в проекте и останутся без обновления.
Зотов предложил создать Фонд развития общественного транспорта для финансирования закупок. Источниками средств могут стать плата за проезд (например, 1 рубль с каждой поездки), оплата парковок, туристический налог и утильсбор.
Фонд позволит собирать 10-12 миллиардов рублей в год, чего будет достаточно для запуска обновления транспорта к 2026 году.
Тем временем, за 2023-2024 годы в 81 регионе было обновлено лишь 11,8 тысяч единиц транспорта, что явно недостаточно для решения проблемы.
Тра́нспорт (от лат. trans «через» + portare «нести») — совокупность всех видов путей сообщения, транспортных средств, технических устройств и сооружений на путях сообщения, обеспечивающих процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое; и соответствующая отрасль экономики, связанная с перевозкой пассажиров и грузов.
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