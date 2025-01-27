Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яичная скорлупа в саду: когда она действительно полезна?
На Земле может появиться новый океан
Ваша привычка может стать причиной аварии — как это исправить
Нужно было бороться за еду — туристка о сложностях отдыха в Хургаде
Ошибки в уходе, из-за которых волосы быстрее пачкаются
Шикарный гороховый суп с копчёными рёбрами: согреет и насытит в зимний день
Сати Казанова высказалась о тяготах материнства
Почему мышцы ног не растут: тренер назвал главные причины отсутствия результата
Сохраните шины на долгие годы: простой лайфхак

Почему цены на одинаковые товары отличаются в разных магазинах

Разные магазины - разные цены: объясняем, почему так происходит
1:18
Экономика

Цена одного и того же товара в магазинах у дома, супермаркетах и маркетплейсах может сильно отличаться. Это связано с разницей в себестоимости продаж, затратами на аренду, зарплатами сотрудников и бизнес-моделями компаний.

Супермаркет
Фото: commons.wikimedia.org by Daylen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Супермаркет

Например, крупные торговые сети могут снижать цены за счёт больших объёмов закупок, собственной логистики и автоматизации процессов. В то же время маленькие магазины, работающие с небольшими поставками, вынуждены включать в цену дополнительные расходы.

Конкуренция также играет большую роль. В местах с большим количеством супермаркетов цены ниже, так как магазины пытаются привлечь покупателей скидками и акциями. Наоборот, в регионах с отсутствием конкуренции, например, в деревнях или аэропортах, стоимость может быть значительно выше.

Онлайн-магазины часто предлагают товары дешевле из-за экономии на аренде помещений и персонале. Однако доставка и комиссии маркетплейсов также могут увеличить цену.

Разница в ценах объясняется не только затратами, но и стратегиями владельцев бизнеса: кто-то делает ставку на низкие цены для массового покупателя, а кто-то — на премиальный сервис.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара. По сути, цена является коэффициентом обмена конкретного товара на деньги. Понятие цены — фундаментальная экономическая категория.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Наука и техника
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения Аудио 
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Экономика и бизнес
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман Аудио 
Популярное
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате

Основная угроза при использовании банкоматов связана с возможностью утечки конфиденциальной информации.

Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Последние материалы
Нужно было бороться за еду — туристка о сложностях отдыха в Хургаде
Ошибки в уходе, из-за которых волосы быстрее пачкаются
Шикарный гороховый суп с копчёными рёбрами: согреет и насытит в зимний день
Сати Казанова высказалась о тяготах материнства
Разные магазины - разные цены: объясняем, почему так происходит
Почему мышцы ног не растут: тренер назвал главные причины отсутствия результата
Сохраните шины на долгие годы: простой лайфхак
Согласно новому исследованию, люди с СДВГ живут меньше
Забота о здоровье огорода: как эффективно справляться с муравьями?
Домашняя эпиляция: как добиться идеальной кожи с помощью воска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.