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Tesla уступила лидерство на рынке электромобилей в январе 2025 года

Больше не лидер: китайские автопроизводители вытесняют Tesla с первых позиций
1:26
Экономика

Американская Tesla опустилась на третью строчку по продажам электромобилей в Китае, сообщает рейтинг страховых компаний. За третью неделю января Tesla реализовала 10 тысяч машин, уступив лидеру BYD с результатом 55 тысяч и бренду Wuling с 11,7 тысячи проданных авто.

Tesla Model S
Фото: Wikipedia by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla Model S

Китайские автопроизводители укрепляют свои позиции благодаря доступным ценам. Например, стоимость базовой модели Wuling начинается с 33 тысяч юаней (около 4500 долларов), что значительно ниже, чем у Tesla, где цена стартует от 236 тысяч юаней.

В то же время Tesla Model Y остается самой продаваемой моделью электромобилей за 2024 год: за год было продано 480 тысяч единиц этой модели. Однако эксперты отмечают, что Tesla испытывает серьезное давление со стороны местных брендов, таких как LiXiang и Xpeng, которые практически догнали американскую компанию с результатами в 9,5 и 9,4 тысячи автомобилей соответственно.

Конкуренция на китайском рынке усиливается, а местные производители продолжают привлекать потребителей выгодными ценами и гибридными моделями.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии. Компания была основана в июле 2003 года Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом, но нынешнее руководство компании называет сооснователями Илона Маска, Джеффри Брайана Страубела и Иэна Райта.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Больше не лидер: китайские автопроизводители вытесняют Tesla с первых позиций
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