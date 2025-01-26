США увеличили продажи оружия на мировом рынке благодаря конфликту на Украине

Конфликт на Украине способствовал росту прибыли США от продаж оружия.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

В 2024 году прибыль увеличилась на 29%, достигнув рекордной суммы в 318,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на издание Ouest-France:

"По итогам 2024 года продажи американских вооружений выросли на 29%, составив рекордные 318,7 миллиарда долларов. Согласно информации Госдепа, это связано с тем, что многие страны стремятся восполнить запасы оружия, отправленного на Украину".

Также сообщается, что прогнозы по росту продаж для крупных американских производителей оружия, таких как Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman, остаются оптимистичными, и ожидается дальнейший рост их акций на фоне глобальной нестабильности. В ближайшие кварталы может увеличиться количество заказов на артиллерийские снаряды, системы Patriot и бронетехнику.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.