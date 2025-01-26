Китайский мост-рекордсмен изменит транспортную и экономическую карту региона

В Китае завершили строительство самого высокого моста на планете

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Китае завершилось строительство самого высокого моста в мире, расположенного в провинции Гуйчжоу. Это инженерное чудо возвышается на 600 метров над долиной реки Бэйпань. После официального открытия мост станет не только рекордсменом, но и важным звеном транспортной сети региона.

Фото: freepik.com by фаньцзяньхуа is licensed under Free More info мост

Благодаря новой переправе, которая сократит время в пути через каньон с одного часа до двух минут, улучшится сообщение между городами провинции. Заместитель директора транспортного департамента Гуйчжоу Чэнь Цзяньлэй подчеркнул, что мост укрепит экономические связи и повысит интеграцию региона.

Конструкция моста включает в себя 93 стальных сегмента, общий вес которых составляет 22 тысячи тонн. Завершение всех строительных работ намечено на февраль 2025 года.

Напомним, что до этого мировое лидерство принадлежало соседнему мосту Бэйпаньцзян, расположенному в том же регионе. Однако новый проект установит новый стандарт высоты и станет еще одним символом технического прогресса Китая.

Уточнения

Кита́й официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР — государство в Восточной Азии. С востока страна омывается водами западных морей Тихого океана. На северо-востоке она граничит с КНДР и Россией, на севере — с Монголией, на северо-западе — с Россией и Казахстаном, на западе — с Кыргызстаном, Таджикистаном и Афганистаном, на юго-западе — с контролируемым Пакистаном Гилгит-Балтистаном, Индией, Непалом и Бутаном, на юге — с Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.





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