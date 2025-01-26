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Россия планирует выращивать бананы в промышленных масштабах

Эквадорские бананы заменят российскими: проект стартует в 2025 году
1:20
Экономика

В России уже к концу 2025 года появятся первые бананы отечественного производства. О проекте сообщил глава Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов на аграрном форуме в Москве.

Бананы
Фото: creativecommons.org by Steve Hopson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Бананы

Идея выращивать бананы в российских теплицах обсуждалась давно, но только сейчас появились реальные шаги для запуска проекта. По словам экспертов, собственное производство позволит снизить зависимость от импорта, особенно на фоне сокращения поставок из Эквадора в 2024 году.

Напомним, что цены на эквадорские бананы выросли на 31% из-за уменьшения объемов экспорта и погодных условий. Тем не менее, проект вызывает споры. Некоторые специалисты считают, что производство бананов в теплицах может оказаться слишком затратным, что сделает эти фрукты дороже импортных.

Например, садовод Андрей Туманов отмечает, что бананы — сложная в выращивании культура, требующая особых условий.

Несмотря на сомнения, российские фермеры уверены в успехе. Если эксперимент окажется успешным, в будущем отечественные бананы смогут занять место на полках магазинов, заменив импортные аналоги.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других. Также бананами могут называть плоды Ensete ventricosum (строго говоря, являющегося представителем другого рода семейства Банановые).  

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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