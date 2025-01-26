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Сербия гарантирует защиту интересов России в NIS

0:48
Экономика

Сербская сторона не планирует лишать Россию ее доли в компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), 56,15% которой принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому".

Газовая плита
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовая плита

С таким заявлением выступил вице-премьер Александр Вулин. В опубликованном РИА Новости сообщении Вулин отметил:

"Мы не предпримем никаких шагов или решений по поводу NIS без согласования с Россией. Мы не грабители и не воры, и не будем отнимать чье-либо имущество".

Также он подчеркнул, что Сербия не будет действовать без договоренности с "братьями из России".

Ранее сообщалось, что австрийская нефтегазовая компания OMV не исключает возможности возобновления сотрудничества с "Газпромом" в будущем.

Уточнения

Доля — участие в капитале компании, например, ценная бумага (акция), дающая право собственности.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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