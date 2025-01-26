Сербская сторона не планирует лишать Россию ее доли в компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), 56,15% которой принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому".
С таким заявлением выступил вице-премьер Александр Вулин. В опубликованном РИА Новости сообщении Вулин отметил:
"Мы не предпримем никаких шагов или решений по поводу NIS без согласования с Россией. Мы не грабители и не воры, и не будем отнимать чье-либо имущество".
Также он подчеркнул, что Сербия не будет действовать без договоренности с "братьями из России".
Ранее сообщалось, что австрийская нефтегазовая компания OMV не исключает возможности возобновления сотрудничества с "Газпромом" в будущем.
Доля — участие в капитале компании, например, ценная бумага (акция), дающая право собственности.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.