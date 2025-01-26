ХМАО запустил 33 субсидируемых авиарейса

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Ханты-Мансийском автономном округе начали действовать 33 субсидируемых авиарейса.

Фото: flickr.com by Анна Зверева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Победа

Рейсы соединяют регион с крупными городами России. Программа реализована при поддержке местных и региональных бюджетов, сообщает URA.RU.

Субсидии позволяют местным жителям приобретать билеты по сниженным ценам. Властями регионов компенсируется от 25 до 60% стоимости билетов. Программа будет действовать до начала летнего сезона отпусков.

Льготные маршруты стартовали из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани, Когалыма, Советского, Урая и Белоярского. Рейсы соединяют регион с крупными городами России, такими как Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и другими. Список субсидируемых авиарейсов утвержден Росавиацией и доступен на официальном сайте.

Новая транспортная программа будет действовать до конца 2025 года с перерывом на летний сезон отпусков.

Уточнения

Субси́дия — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.





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