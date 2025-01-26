ХМАО запустил 33 субсидируемых авиарейса

В Ханты-Мансийском автономном округе начали действовать 33 субсидируемых авиарейса.
Рейсы соединяют регион с крупными городами России. Программа реализована при поддержке местных и региональных бюджетов, сообщает URA.RU.
Субсидии позволяют местным жителям приобретать билеты по сниженным ценам. Властями регионов компенсируется от 25 до 60% стоимости билетов. Программа будет действовать до начала летнего сезона отпусков.
Льготные маршруты стартовали из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани, Когалыма, Советского, Урая и Белоярского. Рейсы соединяют регион с крупными городами России, такими как Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и другими. Список субсидируемых авиарейсов утвержден Росавиацией и доступен на официальном сайте.
Новая транспортная программа будет действовать до конца 2025 года с перерывом на летний сезон отпусков.
Субси́дия — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
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