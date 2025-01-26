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Россия впервые экспортировала зерно в Того

1:07
Экономика

В январе Россия впервые начала экспортировать зерно в Республику Того.

Элеватор для хранения зерна
Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Элеватор для хранения зерна

Отгружено 27 тысяч тонн мягкой пшеницы, сообщает телеканал "Известия".

Каждый год для российских экспортеров открываются новые рынки в африканском регионе. Африка является одним из самых многообещающих направлений для российского экспорта. Темпы роста населения на континенте остаются высокими: каждые три года добавляется около 100 миллионов человек. Спрос на импортное зерно в Африке активно увеличивается.

Россия занимает лидирующие позиции в поставках пшеницы в страны региона, обеспечивая 14% всего продовольственного импорта континента. В этом сезоне объем поставок пшеницы из России в Кению составил 2,6 миллиона тонн. Среди основных африканских импортеров также выделяются Нигерия, ЮАР, Танзания и Ангола, а Эфиопия и Сенегал остаются перспективными направлениями для дальнейшего экспорта.

Уточнения

То́го — государство в Западной Африке, граничащее с Ганой на западе, Бенином на востоке и Буркина-Фасо на севере.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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