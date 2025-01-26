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Как изменились цены на образовательный курс по вождению с 2019 года

0:57
Экономика

В декабре 2024 года стоимость начального курса обучения вождению в Курганской области составила 37 тысяч рублей.

Девушка переключает передачу
Фото: Freepik by Drazen Zigic
Девушка переключает передачу

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информацию Банка России. За полгода цена увеличилась на 30%. В июне 2024 года стоимость обучения была 28 096 рублей. А когда-то, в декабре 2019 года, курс стоил 18 тысяч рублей.

Резкий рост цен начался в мае-июне 2024 года. Повышение стоимости обучения также связано с общим ростом цен в регионе.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года цена проезда в автобусах Кургана выросла до 37 рублей за поездку из-за роста цен на топливо и низких зарплат водителей. 

Уточнения

Учебный курс — серия учебных занятий.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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