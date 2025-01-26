Как изменились цены на образовательный курс по вождению с 2019 года

В декабре 2024 года стоимость начального курса обучения вождению в Курганской области составила 37 тысяч рублей.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информацию Банка России. За полгода цена увеличилась на 30%. В июне 2024 года стоимость обучения была 28 096 рублей. А когда-то, в декабре 2019 года, курс стоил 18 тысяч рублей.
Резкий рост цен начался в мае-июне 2024 года. Повышение стоимости обучения также связано с общим ростом цен в регионе.
Ранее сообщалось, что в январе 2025 года цена проезда в автобусах Кургана выросла до 37 рублей за поездку из-за роста цен на топливо и низких зарплат водителей.
Учебный курс — серия учебных занятий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.