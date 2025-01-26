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Бриллианты под давлением — природные камни дешевеют на фоне роста искусственных

1:07
Экономика

Природные бриллианты за последние два года подешевели на 26%.

алмазы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
алмазы

Согласно данным издания The Observer, стоимость искусственно выращенных камней упала еще больше — на 74% с 2020 года, передает "МК". Крупнейшие производители алмазов вынуждены сокращать объемы производства.

На рынке драгоценностей наблюдается спад после пандемийного бума на изделия класса люкс. Когда карантин был отменен, спрос на такие товары резко возрос, но этот период быстро закончился. На снижение цен на бриллианты также повлияло уменьшение числа браков — люди стали реже вступать в брак.

Спрос на натуральные алмазы окончательно пострадал из-за популярности лабораторно выращенных камней. Их можно получить всего за несколько часов, в то время как для формирования натуральных алмазов требуется миллиард лет. Кроме того, отследить происхождение искусственных камней значительно проще, что делает их более этичными в глазах молодежи, особенно миллениалов.

Уточнения

Бриллиа́нт — алмаз, которому посредством обработки придана ограненная форма, максимально выявляющая его естественный блеск.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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