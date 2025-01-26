Импорт грузинского вина в Россию вырос в 2024 году

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

2024 году Россия установила новый рекорд по импорту грузинского вина, закупив его на сумму 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в прошлом году.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin Вино

По данным РИА "Новости", объем поставок в Россию составил 66,7 тысяч тонн, что на 7% выше по сравнению с предыдущим годом. Однако этот результат всё еще ниже исторического рекорда 2022 года, когда в страну было импортировано почти 70 тысяч тонн этого напитка.

Россия продолжает оставаться крупнейшим рынком для грузинского вина, на который приходится около двух третей всего экспорта.

На втором месте по закупкам грузинского вина находится Польша, увеличившая свои покупки на 10,3% до 16,6 миллиона долларов. В то же время Украина сократила импорт на 14%, уменьшив объем до 12,5 миллиона долларов. Казахстан и Китай также входят в пятерку основных покупателей, с импортом на сумму 10,7 миллиона и 9,2 миллиона долларов соответственно.

В целом, в 2024 году Грузия экспортировала 94,7 тысячи тонн вина, что стало вторым наивысшим показателем в современной истории страны. Общая стоимость экспорта составила почти 276 миллионов долларов, увеличившись на 6,5% по сравнению с предыдущим годом.

В этом контексте газета "ВЗГЛЯД" сообщает, что председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе обвинил Литву в двойных стандартах в вопросах санкций против России, указав на то, что Литва продавала в Россию больше вина, чем сама Грузия.

Уточнения

Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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