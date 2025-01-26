Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мэрилин Мэнсон избежал суда по обвинениям в сексуальном и домашнем насилии
Три породы кошек, которые требуют особого внимания
Всё о пользе и вреде двойного мытья волос
Яичная скорлупа как удобрение: вред для растений
7 причин посетить остров Пасхи в 2025 году
"Москвич 3е" против Zeekr: итоги продаж декабря 2024 года
Температура в квартире и здоровье мозга: что нужно знать
Тренировки во время менструации: что стоит знать и как адаптировать нагрузку
Адский след в истории глобальной картофельной эпидемии

Импорт грузинского вина в Россию вырос в 2024 году

1:59
Экономика

2024 году Россия установила новый рекорд по импорту грузинского вина, закупив его на сумму 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в прошлом году.

Вино
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin
Вино

По данным РИА "Новости", объем поставок в Россию составил 66,7 тысяч тонн, что на 7% выше по сравнению с предыдущим годом. Однако этот результат всё еще ниже исторического рекорда 2022 года, когда в страну было импортировано почти 70 тысяч тонн этого напитка.

Россия продолжает оставаться крупнейшим рынком для грузинского вина, на который приходится около двух третей всего экспорта.

На втором месте по закупкам грузинского вина находится Польша, увеличившая свои покупки на 10,3% до 16,6 миллиона долларов. В то же время Украина сократила импорт на 14%, уменьшив объем до 12,5 миллиона долларов. Казахстан и Китай также входят в пятерку основных покупателей, с импортом на сумму 10,7 миллиона и 9,2 миллиона долларов соответственно.

В целом, в 2024 году Грузия экспортировала 94,7 тысячи тонн вина, что стало вторым наивысшим показателем в современной истории страны. Общая стоимость экспорта составила почти 276 миллионов долларов, увеличившись на 6,5% по сравнению с предыдущим годом.

В этом контексте газета "ВЗГЛЯД" сообщает, что председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе обвинил Литву в двойных стандартах в вопросах санкций против России, указав на то, что Литва продавала в Россию больше вина, чем сама Грузия.

Уточнения

Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Новости спорта
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто
Авто
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто Аудио 
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Новости спорта
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Последние материалы
Температура в квартире и здоровье мозга: что нужно знать
Тренировки во время менструации: что стоит знать и как адаптировать нагрузку
Адский след в истории глобальной картофельной эпидемии
Поведение кошки перед смертью: когда нужно обратить внимание
Охлаждение или обогрев? Всё о кондиционерах зимой
Откройте для себя 6 самых солнечных городов в мире
Стрижка, которая сделает лицо более худым: советуют стилисты
Эти ошибки при хранении рыбы портят её вкус
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ
Робби Фаулер на пороге новой карьеры: вызов тренерства для легенды Ливерпуля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.