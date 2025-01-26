Лимиты налоговых вычетов увеличились в России

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году налоговые вычеты на второго и третьего ребенка, а также на расходы на лечение и обучение можно будет получить по новым правилам. Лимиты выплат по этим категориям увеличены.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain спорт

Стандартные лимиты вычетов на второго, третьего и последующих детей, а также на детей с инвалидностью возросли в два раза — до 2,8 тыс., 6 тыс. и 12 тыс. рублей соответственно. Максимальный доход для получения этих вычетов теперь составляет 450 тыс. рублей, что позволяет получать налоговую льготу на ту часть годового дохода, которая не превышает эту сумму.

Лимит по социальным вычетам увеличен до 150 тыс. рублей. Например, за обучение и лечение, оплаченные с 2024 года, можно вернуть до 19,5 тыс. рублей. Предельная сумма по расходам на обучение возросла до 150 тыс. рублей, и такой вычет можно оформить одновременно на себя, супруга, братьев или сестер. Лимит по расходам на обучение ребенка увеличен с 50 тыс. до 110 тыс. рублей, что позволяет вернуть до 14,3 тыс. рублей.

С 2025 года за успешную сдачу нормативов ГТО можно будет получить налоговый вычет в размере 2340 рублей. Для его назначения потребуется не только значок ГТО, но и прохождение диспансеризации в этом году, сообщают "Махачкалинские известия".

Уточнения

Нало́говый вы́чет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.