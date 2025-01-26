Россияне активнее размещали средства на депозитах в 2024 году

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году россияне намного чаще открывали депозиты, увеличив частоту размещения средств почти в полтора раза.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопки монет

Средняя сумма вклада при этом возросла на 3%, достигнув 488 тысяч рублей, согласно анализу специалистов Почта Банка, сообщает Regions со ссылкой на портал Банки. ру.

Женщины составляют большую часть рынка вкладов (63%) и часто копят на крупные покупки. Средний размер их вкладов меньше, чем у мужчин, чьи вклады в среднем составляют 552 836 рублей — это на 19% больше.

Среди популярных сроков для депозитов выделяются 91 и 181 день, что связано с повышением ключевой ставки во втором полугодии 2024 года. Это увеличение сказалось на доходности среднесрочных вкладов, поэтому многие предпочитают именно эти сроки для размещения средств.

Несмотря на небольшое снижение интереса, годовые депозиты по-прежнему остаются востребованными среди вкладчиков. В декабре 2024 года их доля в общем спросе составила 14%.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





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