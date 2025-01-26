Фьючерсы показывают устойчивый интерес к золоту

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Графики фьючерсов свидетельствуют о том, что цена на золото продолжает расти.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Золото

После падения в ноябре золото вновь укрепилось и в январе достигло уровня 2 760 долларов, оставаясь в пределах верхней границы своего консолидационного коридора.

Одновременно с ростом цен наблюдается увеличение открытого интереса на рынке фьючерсов, что указывает на растущее доверие инвесторов, сообщает "ПроНедра".

Центральные банки играют значительную роль в поддержании спроса на золото. Они активно увеличивали свои резервы в 2024 году.

Для многих стран золото остается стратегическим активом, обеспечивающим стабильность финансовой системы. В частности, Россия и Китай, будучи крупнейшими производителями золота, вероятно, используют внутреннюю добычу для пополнения своих резервов, не раскрывая полные объемы. Это подчеркивает значимость золота как надежного финансового инструмента в условиях глобальной экономической неопределенности.

Уточнения

Фью́черс — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.



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