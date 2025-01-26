Лукойл инвестирует 160 млрд рублей в газохимию на Ставрополье

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Лукойл" намерена возвести газохимический комплекс в Будённовске к началу 2029 года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Об этом сообщил Иван Ковалёв, глава регионального министерства энергетики, по информации ТАСС.

Министр отметил, что в настоящее время проводятся геодезические и геологические исследования. Завершение проектирования объекта запланировано на середину лета, а строительные работы начнутся в конце 2025 года.

"Компания "Лукойл" и правительство Ставропольского края прорабатывают вопрос по заключению специального инвестиционного контракта для поддержки данного проекта. В целом это снижение налога на прибыль до 3%, плюс преференции в части налога на недвижимое имущество. "Лукойл" планирует подать заявку, готовимся к началу лета к [заключению] специального инвестиционного контракта", — рассказал Ковалёв.

Общий объем инвестиций в проект составит 160 миллиардов рублей, а комплекс будет перерабатывать свыше 1 миллиарда кубометров газа в аммиак и карбамид.

Уточнения

«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России. Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» (от англ. oil — нефть).





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