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Мемная криптомонета $TRUMP под огнём критики: что говорят эксперты

1:06
Экономика

Президент США Дональд Трамп подвергся критике после запуска собственной криптовалюты под названием $TRUMP.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Эта мемная монета, представленная в социальных сетях перед его инаугурацией, сначала показала взрывной рост, достигнув 75 долларов за монету, но затем ее стоимость упала до 30 долларов. 

Криптоэксперты, включая Дэнни Скотта из CoinCorner, осудили запуск монеты, назвав его маркетинговым трюком. Скотт отметил, что подобные инициативы подрывают доверие к криптоиндустрии.

Несмотря на собранные миллиарды, вызывает обеспокоенность тот факт, что 80% токенов остаются под контролем Трампа и его команды, что порождает вопросы о прозрачности и возможных манипуляциях на рынке.

Критики также выражают опасения по поводу растущей тенденции выпуска криптовалют под руководством знаменитостей. Ранее аналогичный токен запустила Мелания Трамп. Эти проекты, по мнению специалистов, способны нанести вред репутации всей индустрии.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

До́нальд Джон Трамп  — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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