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США требуют от Индии прекратить транспортировку российской нефти

0:57
Экономика

США требуют от Индии прекратить транспортировку российской нефти с танкеров до 27 февраля в связи с вступлением в силу новых ограничений. Об этом сообщил заместитель министра нефти и природного газа Индии Панкадж Джайн.

Нижневартовск, добыча нефти
Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нижневартовск, добыча нефти

Джайн уточнил, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выпустило ряд разъяснений, согласно которым 27 февраля является крайним сроком для завершения транспортировки российской нефти. Финансовые операции с ней должны быть завершены не позднее 12 марта.

Замминистра отметил, что Индия готова продолжать закупки российской нефти, если её цена будет ниже установленного потолка в 60 долларов за баррель. Однако страна не станет сотрудничать с российскими компаниями и судами, которые находятся под санкциями США, пишет Reuters.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

И́ндия — государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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