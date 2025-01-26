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Возвращённые активы: 10 миллионов долларов снова в казне

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Экономика

Казахстан продолжает возвращать похищенные активы благодаря опыту международной практики. Как сообщает "Азаттык рыгы", в этом году в государственную собственность удалось вернуть 10 миллионов долларов.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

По словам генерального прокурора Берика Ассилова, за прошлый год в Казахстане было возвращено активов на общую сумму 428,7 млрд тенге. Из этих средств 48 млрд тенге были направлены на строительство 15 социальных объектов.

Ассилов отметил, что в судебную практику включён механизм конвертации активов неясного происхождения в доходы государства. Он подчеркнул, что этот подход уже приносит результаты.

Уточнения

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20 млн чел. (2023), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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