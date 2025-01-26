Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман

Кассы самообслуживания, которые задумывались как удобство для покупателей и способ снизить издержки для магазинов, стали ареной для мошенничества. Особенной популярностью пользуется так называемый "банановый трюк", когда дорогие товары сканируются как дешёвые фрукты или овощи.
По данным исследования Ipsos, около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.
Ситуация настолько серьёзная, что около половины респондентов (48%) даже считают, что подобные действия не должны рассматриваться как преступление.
Несмотря на меры, внедрение таких систем остаётся популярным. Их эффективность и снижение затрат привлекают крупные сети, которые продолжают развивать технологии защиты.
Однако эксперты предупреждают: будущее касс самообслуживания зависит от доверия между покупателями и магазинами. Кражи и мошенничество ставят под угрозу эту модель обслуживания.
Касса самообслуживания (англ. self-checkout; сокр. КСО) — электронно-механическое устройство, позволяющее автоматизировать процесс самообслуживания при оплате товара в магазинах розничной торговли.
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.