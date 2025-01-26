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Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман

1:53
Экономика

Кассы самообслуживания, которые задумывались как удобство для покупателей и способ снизить издержки для магазинов, стали ареной для мошенничества. Особенной популярностью пользуется так называемый "банановый трюк", когда дорогие товары сканируются как дешёвые фрукты или овощи.

Касса самообслуживания
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Касса самообслуживания

Часто ли это происходит?

По данным исследования Ipsos, около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.

Ситуация настолько серьёзная, что около половины респондентов (48%) даже считают, что подобные действия не должны рассматриваться как преступление.

Как супермаркеты борются с хитростями?

  1. Сети супермаркетов, столкнувшись с проблемой, начали вводить меры, направленные на снижение рисков.
  2. Видеонаблюдение: камеры вокруг касс самообслуживания фиксируют действия покупателей.
  3. Мониторинг персоналом: кассиры и охранники следят за процессом на мониторах.
  4. Искусственный интеллект: современные системы могут распознавать товары визуально и сравнивать их с указанными на экране. Например, ИИ определяет разницу между бананами и авокадо.
  5. Весовые датчики: кассовые аппараты фиксируют несовпадение веса товара с заявленным.

Будущее касс самообслуживания

Несмотря на меры, внедрение таких систем остаётся популярным. Их эффективность и снижение затрат привлекают крупные сети, которые продолжают развивать технологии защиты.

Однако эксперты предупреждают: будущее касс самообслуживания зависит от доверия между покупателями и магазинами. Кражи и мошенничество ставят под угрозу эту модель обслуживания.

Уточнения

Касса самообслуживания (англ. self-checkout; сокр. КСО) — электронно-механическое устройство, позволяющее автоматизировать процесс самообслуживания при оплате товара в магазинах розничной торговли.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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