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Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате

1:00
Экономика

Использование банкоматов — привычная часть нашей повседневной жизни, но многие пользователи не уделяют достаточно внимания безопасности при проведении транзакций. Между тем, одно простое действие может защитить ваш счёт от мошенников — нажатие кнопки "Отмена" после завершения операции.

Банкомат
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банкомат

Основная угроза при использовании банкоматов связана с возможностью утечки конфиденциальной информации. При распечатывании квитанции после транзакции на ней могут быть указаны такие данные, как остаток на счёте или часть номера карты.

Если квитанция попадёт в руки мошенников, они могут использовать эту информацию для проведения мошеннических операций.

Если вы завершили снятие наличных, но не нажали кнопку "Отмена", банкомат может оставаться активным с вашими данными. Это даёт возможность третьим лицам получить доступ к вашей учётной записи и проводить несанкционированные операции.

Уточнения

Банкома́т (от слов «банковский автомат», иногда ATM от англ. Automated teller machine) — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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