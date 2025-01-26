Россиянам рассказали порядок оформления транспортной карты для многодетных семей

Дети из многодетных семей в России могут бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом. Для этого необходимо оформить льготный проездной.
Льгота доступна дошкольникам и школьникам, посещающим образовательные учреждения.
Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, родителям нужно получить транспортную карту для каждого ребёнка. Узнать подробности о льготах в вашем регионе можно на сайте Социального фонда России, в отделении соцзащиты или местном министерстве транспорта.
Электронная транспортная карта представляет собой пластиковую карту с чипом. Её можно оформить в МФЦ, органах соцзащиты или через "Госуслуги". Для этого потребуются паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка, удостоверение многодетной семьи, СНИЛС ребёнка, его фотография 3x4 и справка из школы. Если заявление подаётся через "Госуслуги", часть документов загружается автоматически.
Срок оформления карты составляет до 8 дней. Если документы оформлены неверно, об этом сообщат в течение двух дней, а на их доработку даётся три дня. Забрать готовую карту можно в органе соцзащиты по месту жительства.
Важно: карта действует только в том регионе, где была оформлена. Она подходит для городского транспорта (автобусы, метро, трамваи, троллейбусы) и пригородного транспорта для детей до 18 лет.
Эта льгота — отличный способ сократить расходы семьи на транспорт, а также предоставить детям удобный способ передвижения.
Тра́нспорт (от лат. trans «через» + portare «нести») — совокупность всех видов путей сообщения, транспортных средств, технических устройств и сооружений на путях сообщения, обеспечивающих процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое; и соответствующая отрасль экономики, связанная с перевозкой пассажиров и грузов.
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