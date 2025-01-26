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Россиянам рассказали порядок оформления транспортной карты для многодетных семей

Льготная транспортная карта: как получить её многодетной семье?
1:41
Экономика

Дети из многодетных семей в России могут бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом. Для этого необходимо оформить льготный проездной.
Льгота доступна дошкольникам и школьникам, посещающим образовательные учреждения.

Автобус ГолАЗ-6228 в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Светлов Артём, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Автобус ГолАЗ-6228 в Москве

Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, родителям нужно получить транспортную карту для каждого ребёнка. Узнать подробности о льготах в вашем регионе можно на сайте Социального фонда России, в отделении соцзащиты или местном министерстве транспорта.

Электронная транспортная карта представляет собой пластиковую карту с чипом. Её можно оформить в МФЦ, органах соцзащиты или через "Госуслуги". Для этого потребуются паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка, удостоверение многодетной семьи, СНИЛС ребёнка, его фотография 3x4 и справка из школы. Если заявление подаётся через "Госуслуги", часть документов загружается автоматически.

Срок оформления карты составляет до 8 дней. Если документы оформлены неверно, об этом сообщат в течение двух дней, а на их доработку даётся три дня. Забрать готовую карту можно в органе соцзащиты по месту жительства.

Важно: карта действует только в том регионе, где была оформлена. Она подходит для городского транспорта (автобусы, метро, трамваи, троллейбусы) и пригородного транспорта для детей до 18 лет.

Эта льгота — отличный способ сократить расходы семьи на транспорт, а также предоставить детям удобный способ передвижения.

Уточнения

Тра́нспорт (от лат. trans «через» + portare «нести») — со­во­куп­ность всех ви­дов пу­тей со­об­ще­ния, транс­порт­ных средств, технических уст­ройств и со­ору­же­ний на пу­тях со­об­ще­ния, обес­пе­чи­ваю­щих процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое; и соответствующая от­расль эко­но­ми­ки, связанная с перевозкой пассажиров и грузов.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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