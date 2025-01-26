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Более 13% россиян заявили, что не экономят на продуктах

Исследование: сколько россияне готовы платить за питание?
Экономика

Большинство россиян тратят на продукты до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на исследование сервиса "Пакет" от Х5.
Согласно результатам, 15% респондентов укладываются в сумму до 10 тысяч рублей, 34% — в диапазон от 10 до 20 тысяч, а 28% расходуют на питание от 20 до 30 тысяч рублей.

Прилавок с фруктами и овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прилавок с фруктами и овощами

Лишь 1% опрошенных заявили, что могут позволить себе тратить на еду более 50 тысяч рублей. В то же время 61% россиян активно используют скидки для экономии, 12% выбирают кешбэк-сервисы и программы лояльности. Некоторые предпочитают планировать покупки: 5% россиян составляют меню на неделю, а 9% — покупают продукты оптом. Интересно, что 13% респондентов признались, что вообще не экономят.

Исследование также показало, как часто россияне посещают магазины. Половина опрошенных (51%) делают покупки 2-3 раза в неделю, 40% отправляются за продуктами ежедневно, 7% — раз в неделю, и лишь 2% выбирают походы в магазин раз в две недели или по мере необходимости.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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