С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление

Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила оплаты за отопление. Минстрой России запретит равномерную оплату в течение года. Об этом сообщил заместитель директора департамента развития ЖКХ Дмитрий Нифонтов в комментарии ТАСС.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Теперь регионы, которые выбрали схему оплаты по факту, не смогут вернуться к равномерной системе. По словам Нифонтова, переход на оплату по факту продиктован стремлением к большей прозрачности платежей. Основой расчетов станут показания приборов учета, что позволит точнее определять потребление тепла.

Кроме того, первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы Владимир Кошелев заявил, что планируется вынести плату за текущий ремонт в отдельный платеж.

Это нововведение позволит россиянам видеть в квитанциях более детализированную информацию: суммы задолженности, собранные средства на ремонт и затраты на уже выполненные работы.

Минстрой считает, что новые правила повысят прозрачность расчетов за отопление, однако гражданам предстоит привыкнуть к изменению схемы оплаты.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей. ЖКХ включает в себя также объекты социальной инфраструктуры для обслуживания жителей.



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