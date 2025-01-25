Аналитик Грицкевич раскрыл оптимальную сумму для накопительного счета

Подушка финансовой безопасности: как правильно рассчитать сумму?

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Для финансовой безопасности на накопительном счете рекомендуется держать сумму, равную вашим расходам на 2-3 месяца. Такое мнение высказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич в интервью для Банки. ру.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Деньги

По словам аналитика, ставки по накопительным счетам часто ниже, чем по срочным вкладам, но у них есть важное преимущество — возможность свободно снимать и пополнять средства без потери процентов. Это делает их удобным инструментом для создания так называемой "подушки ликвидности".

Эксперт советует оставлять на накопительном счете только ту сумму, которая может понадобиться в ближайшее время, а дополнительные средства размещать на депозитах. Для удобства доступа к деньгам Грицкевич предлагает стратегию: открыть несколько вкладов на разные сроки — 3, 6, 9 и 12 месяцев, а по их окончании реинвестировать средства на год.

"Этот подход позволяет получать доступ к накоплениям каждые три месяца и при этом сохранять доходность вкладов", — добавил эксперт.

Финансовая подушка ликвидности и грамотное распределение средств между счетами и вкладами помогут не только быть готовым к непредвиденным расходам, но и получать стабильный доход от накоплений.

Уточнения

Банковский счёт — счёт, открываемый банком юридическим или физическим лицам для их участия в безналичном денежном обороте и аккумулировании на счёте безналичных денежных средств для целевого использования.



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