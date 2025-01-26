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Эти продукты питания из России обожают в Словении

1:41
Экономика

Продукты из России пользуются спросом в Словении не только среди соотечественников, но и у русскоязычных жителей, а также туристов.

Вяленая рыба
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Вяленая рыба

Магазины с товарами из РФ часто собирают очереди. Туристка из России Елена информацией о ценах и популярных продуктах.

"Неудивительно, что вяленая рыба и красная икра с Камчатки стали лидерами продаж. Цены на эти продукты сопоставимы с российскими: 200 граммов икры обойдутся примерно в 3000 рублей", — рассказала Елена.

Упаковка сушеной воблы в русском магазине стоит чуть больше 2300 рублей, а килограмм корюшки — около 3700 рублей.

На втором месте по популярности — пельмени, за килограмм которых придется заплатить примерно 1000 рублей. По словам Елены, в Словении практически все пельмени производят в Германии, а сами немцы активно продают в своих магазинах бренды из России.

Большим спросом пользуется и селедка из РФ, представленная в нескольких вариантах, включая нарезку для салата "под шубой". К слову, сам новогодний салат можно приобрести в готовом виде — 150 граммов за 142 рубля.

Также в ассортименте представлены российские консервы, такие как килька в томатном соусе, корюшка, а также сладости, включая пломбир из Литвы (130 рублей за стаканчик).

Среди молочной продукции популярностью пользуются сгущенное молоко, сырки, ряженка и крупы, сообщает дзен-канал "Лайк Трэвел Путешествия".

Уточнения

Вяление рыбы — способ консервирования рыбы путём медленного обезвоживания за счёт испарения влаги при температуре не выше 35 °C. Вяленая рыба — рыбный продукт высокой калорийности с особым пикантным вкусом.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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