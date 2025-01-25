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Продажи искусственных бриллиантов среди мужчин в России выросли в 12 раз

Российские мужчины массово скупают искусственные бриллианты: рост продаж на 1210%
Экономика

В России в 2024 году зафиксирован рекордный рост спроса на искусственные бриллианты. По данным исследования ювелирного бренда Sokolov, продажи таких камней, выращенных в лабораториях, увеличились на 1210% по сравнению с прошлым годом. Помимо этого, средний чек на покупку синтетических бриллиантов среди мужчин вырос на 95%.

Бриллианты
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Varlamov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бриллианты

Аналитики связывают такую динамику с доступной ценой искусственных камней и их практически полной идентичностью натуральным бриллиантам по внешнему виду.

Эксперт в области геммологии и ювелирного дела Наталья Омельянова подтверждает, что распознать искусственный бриллиант без профессионального оборудования или сертификата крайне сложно.

Однако она отмечает, что несмотря на визуальное сходство, искусственные драгоценности не стоит рассматривать как выгодное долгосрочное вложение. Реальная стоимость синтетических камней составляет всего 5-6% от цены натурального бриллианта.

Популярность лабораторных бриллиантов в России объясняется не только их ценовой доступностью, но и глобальной тенденцией на экологичность. Производство синтетических камней, в отличие от добычи натуральных, не связано с разрушением экосистем и тяжелыми условиями труда шахтеров.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост интереса к искусственным бриллиантам среди россиян, однако подчеркивают, что такие камни следует рассматривать скорее, как модный аксессуар, а не как объект инвестиций.

Уточнения

Бриллиа́нт (от фр. brillant «блестящий, сверкающий») — алмаз, которому посредством обработки придана ограненная форма, максимально выявляющая его естественный блеск. Бриллианты оценивают по системе «4 C»: cut (огранка), clarity (чистота), color (цвет) и carat (масса в каратах), что позволяет определить, насколько камень близок к совершенству.   

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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