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С февраля в России страховая пенсия увеличится до 25 тысяч рублей

0:53
Экономика

В январе в России произошло повышение пенсионных выплат.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Деньги

Индексации подверглись и страховые пенсии по старости, средний размер которых составит 25 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин от партии "Единая Россия", как передают РИА Новости.

"С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3 процента, и сейчас составляет 24 059 рублей. После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2.2 процента, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей", — сообщил Чаплин.

Напоминаем, что Владимир Путин ранее объявил, что страховые пенсии будут увеличены с 1 января на 9,5%.

Уточнения

Страховая пенсия (трудовая пенсия) — ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или другого дохода, которые они получали в период трудовой деятельности, а также компенсация дохода, который утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованного лица в связи с его смертью.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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