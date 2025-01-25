Epic Games инвестирует миллиарды в борьбу с Apple и Google

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Epic Games Тим Суини поделился подробностями затянувшейся судебной битвы компании против гигантов Apple и Google.

Фото: Openverse by Sergey Galyonkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Геймеры

Он признал, что Epic тратит на эту борьбу миллиарды долларов, но руководство воспринимает эти расходы как инвестиции в будущее компании, сообщает Игромания.ру со ссылкой на IGN.

Результаты многолетних судебных разбирательств оказались неоднозначными: Epic Games Store удалось запустить свой сервис на Android по всему миру и на iOS в Евросоюзе.

При этом Epic берет на себя часть налогов, которые Apple взимает с разработчиков, называя их "незаконными". В случае сторонних игр компания получает платежи только от тех транзакций, которые обрабатывает самостоятельно.

Суини отметил, что Epic представляет собой компанию с миллиардными доходами, тысячами сотрудников и большими возможностями, которые ещё не исчерпаны.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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