Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как скрыть беспорядок на кухне: простые способы освободить пространство
Критическая температура для моторного масла: когда оно замерзает
Топ-3 сорта помидоров для редких урожаев и потрясающего вкуса
Как сделать однушку уютной и функциональной: советы для умных хозяев
Как сохранить салат свежим дольше: опытные хозяйки знают этот простой секрет
Третьяковская галерея откроет филиал в Калининграде
Разрушен миф о верности пингвинов: что заставляет их расставаться
Валерия назвала поступок, который она никогда бы не простила Пригожину
Кот игнорирует когтеточку: что делать и как приучить питомца

Epic Games инвестирует миллиарды в борьбу с Apple и Google

0:59
Экономика

Глава Epic Games Тим Суини поделился подробностями затянувшейся судебной битвы компании против гигантов Apple и Google.

Геймеры
Фото: Openverse by Sergey Galyonkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Геймеры

Он признал, что Epic тратит на эту борьбу миллиарды долларов, но руководство воспринимает эти расходы как инвестиции в будущее компании, сообщает Игромания.ру со ссылкой на IGN.

Результаты многолетних судебных разбирательств оказались неоднозначными: Epic Games Store удалось запустить свой сервис на Android по всему миру и на iOS в Евросоюзе.

При этом Epic берет на себя часть налогов, которые Apple взимает с разработчиков, называя их "незаконными". В случае сторонних игр компания получает платежи только от тех транзакций, которые обрабатывает самостоятельно.

Суини отметил, что Epic представляет собой компанию с миллиардными доходами, тысячами сотрудников и большими возможностями, которые ещё не исчерпаны.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет, который помогает замедлить старение: доступный крем, о котором вы не знали
Красота и стиль
Секрет, который помогает замедлить старение: доступный крем, о котором вы не знали Аудио 
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста
Еда и рецепты
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста Аудио 
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Садоводство, цветоводство
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Последние материалы
Топ-3 сорта помидоров для редких урожаев и потрясающего вкуса
Как сделать однушку уютной и функциональной: советы для умных хозяев
Epic Games инвестирует миллиарды в борьбу с Apple и Google
Как сохранить салат свежим дольше: опытные хозяйки знают этот простой секрет
Третьяковская галерея откроет филиал в Калининграде
Разрушен миф о верности пингвинов: что заставляет их расставаться
Валерия назвала поступок, который она никогда бы не простила Пригожину
Кот игнорирует когтеточку: что делать и как приучить питомца
Кардиолог ФМБА перечислил причины повышенного артериального давления
Широкая и мощная спина вам гарантирована! Выполняйте это упражнение три раза в неделю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.