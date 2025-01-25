Индия увеличит свои позиции на рынке полупроводников

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индийский рынок полупроводников готов к стремительному развитию .

Фото: Flickr by Micah Elizabeth Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чипы памяти под микроскопом

Прогнозируется, что его объем вырастет до 63 миллиардов долларов к 2026 году. Индия на пороге значительного прорыва на глобальной технологической арене, и первые чипы местного производства появятся уже в этом году. Хотя они будут изготовлены по устаревшему 28-нм техпроцессу, это станет важным шагом вперед, поскольку такие чипы активно используются в автомобилестроении, потребительской электронике и интернет-технологиях.

Изначально запуск первых чипов с маркировкой "Сделано в Индии" планировался на декабрь 2024 года, но затем срок перенесли на август-сентябрь 2025 года. Завод по производству полупроводников достигнет полной мощности в 2026 году при поддержке тайваньской компании Powerchip и индийской промышленной группы Tata.

Первые индийские чипы будут производиться по 28-нанометровому техпроцессу. Конечно, этот метод значительно отстает от передовых 2-нм техпроцессов, используемых ведущими мировыми производителями чипов. Тем не менее, 28-нм чипы широко применяются и востребованы в различных отраслях, включая автомобилестроение, бытовую и промышленную электронику и другими сферами, сообщает 3DNews.

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.





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