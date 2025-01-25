Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как скрыть беспорядок на кухне: простые способы освободить пространство
Критическая температура для моторного масла: когда оно замерзает
Топ-3 сорта помидоров для редких урожаев и потрясающего вкуса
Как сделать однушку уютной и функциональной: советы для умных хозяев
Epic Games инвестирует миллиарды в борьбу с Apple и Google
Как сохранить салат свежим дольше: опытные хозяйки знают этот простой секрет
Третьяковская галерея откроет филиал в Калининграде
Разрушен миф о верности пингвинов: что заставляет их расставаться
Валерия назвала поступок, который она никогда бы не простила Пригожину

Индия увеличит свои позиции на рынке полупроводников

1:30
Экономика

Индийский рынок полупроводников готов к стремительному развитию .

Чипы памяти под микроскопом
Фото: Flickr by Micah Elizabeth Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чипы памяти под микроскопом

Прогнозируется, что его объем вырастет до 63 миллиардов долларов к 2026 году. Индия на пороге значительного прорыва на глобальной технологической арене, и первые чипы местного производства появятся уже в этом году. Хотя они будут изготовлены по устаревшему 28-нм техпроцессу, это станет важным шагом вперед, поскольку такие чипы активно используются в автомобилестроении, потребительской электронике и интернет-технологиях.

Изначально запуск первых чипов с маркировкой "Сделано в Индии" планировался на декабрь 2024 года, но затем срок перенесли на август-сентябрь 2025 года. Завод по производству полупроводников достигнет полной мощности в 2026 году при поддержке тайваньской компании Powerchip и индийской промышленной группы Tata.

Первые индийские чипы будут производиться по 28-нанометровому техпроцессу. Конечно, этот метод значительно отстает от передовых 2-нм техпроцессов, используемых ведущими мировыми производителями чипов. Тем не менее, 28-нм чипы широко применяются и востребованы в различных отраслях, включая автомобилестроение, бытовую и промышленную электронику и другими сферами, сообщает 3DNews.

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто
Авто
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто Аудио 
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Красота и стиль
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Авто
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Последние материалы
Топ-3 сорта помидоров для редких урожаев и потрясающего вкуса
Как сделать однушку уютной и функциональной: советы для умных хозяев
Epic Games инвестирует миллиарды в борьбу с Apple и Google
Как сохранить салат свежим дольше: опытные хозяйки знают этот простой секрет
Третьяковская галерея откроет филиал в Калининграде
Разрушен миф о верности пингвинов: что заставляет их расставаться
Валерия назвала поступок, который она никогда бы не простила Пригожину
Кот игнорирует когтеточку: что делать и как приучить питомца
Кардиолог ФМБА перечислил причины повышенного артериального давления
Широкая и мощная спина вам гарантирована! Выполняйте это упражнение три раза в неделю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.