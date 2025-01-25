В Красноармейском районе Челябинской области планируется создание особой экономической зоны

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Красноармейском районе Челябинской области будет создаваться особая экономическая зона промышленно-производственного типа.

Фото: http://energoprom.ru/ru/ by ЭПМ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рабочий на заводе

До 2028 года будет построена необходимая инфраструктура, на что выделят не менее 3,558 миллиардов рублей. Ожидается привлечение свыше 20 миллиардов рублей частных инвестиций, сообщает URA.RU.

На территории особой экономической зоны появятся современные, экологически чистые и высокотехнологичные предприятия. Прогнозируется, что налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысят 15 миллиардов рублей за десять лет. Район расположен на ключевых транспортных маршрутах, что дает логистические и кадровые преимущества.

ОЭЗ создаст приток капитала и обеспечит доступ к высокотехнологичной инфраструктуре для малого и среднего бизнеса. Льготные налоговые условия помогут резидентам уменьшить затраты и направить сэкономленные средства на модернизацию и развитие.

Несколько резидентов "Сколково" уже проявили интерес к возможностям ОЭЗ из-за налоговых преимуществ. Наличие пяти подтвержденных резидентов свидетельствует о положительном старте, хотя количество резидентов пока ограничено.

Уточнения

Особая экономическая зона или свободная экономическая зона (сокр. ОЭЗ, или СЭЗ) — ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства. Часто особый статус выражается в льготных налоговых или таможенных условиях для национальных или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон — решение задач социально-экономического развития государства, отдельных регионов или отраслей.





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