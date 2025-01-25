Новые зерновые терминалы в Азове и Таганроге введут в строй к 2028 году

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

В портах Азова и Таганрога планируется завершение строительства новых зерновых терминалов к 2028 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Foreman 1982, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бердянский порт причал №8

Об этом сообщает издание "Ведомости Юг" со ссылкой на министерство сельского хозяйства Ростовской области.

В 2023 году строительство было приостановлено из-за введенных санкционных мер. В Таганроге компания "Морской зерновой терминал" занимается возведением терминала, активные строительные работы начнутся в 2026 году.

Объем инвестиций в данный проект составляет 1,1 миллиарда рублей, а мощность по перевалке планируется на уровне 270 до 300 тысяч тонн в год.

В Азове проект реализует компания "Азовский морской терминал", которая возобновила работы в 2024 году. Здесь объем инвестиций составляет 3,3 миллиарда рублей, а пропускная способность колеблется от 1,5 до 2 миллионов тонн в год.

Первый этап проекта планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2025 года.

Уточнения

В транспортных сетях терминал — пункт посадки/высадки пассажиров, погрузки/выгрузки грузов, а также их буферного накопления.



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