Китай будет оспаривать антисубсидиарные пошлины ЕС на электромобили

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайская торговая палата по импорту и экспорту машин и электроники (CCCME) обратилась в Верховный суд Евросоюза с иском против решения Европейской комиссии о введении пятилетних антисубсидиарных пошлин на китайские электромобили.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ WEY 07

В заявлении CCCME подчеркивается, что иск оспаривает окончательное решение Европейской комиссии, принятое 29 октября 2024 года, согласно которому на электромобили, произведенные в Китае, были установлены окончательные компенсационные пошлины, сообщает "Синьхуа".

Торговая палата обвиняет Европейскую комиссию в нарушении правил ЕС по борьбе с субсидированием в результате неправомерных действий и принятых в ходе расследования решений.

Действуя в интересах китайских автопроизводителей, CCCME будет продолжать защищать законные права и интересы китайской индустрии электромобилей в судебных инстанциях.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





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