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Цены на фермерские продукты снизятся за счёт поддержки малого агробизнеса

1:00
Экономика

Российские власти примут меры по снижению цен на мясо, овощи, молочные продукты и другие товары в сетевых магазинах.

Урожай овощей
Фото: Freepik by gpointstudio
Урожай овощей

Министр сельского хозяйства Оксана Лут, выступая на форуме "Развитие малого агробизнеса России", отметила важность объединения малых сельскохозяйственных предприятий с крупными агробизнесами, сообщает URA.RU.

Она подчеркнула, что малые хозяйства играют критически важную роль в продовольственном обеспечении страны, производя 75,5% картофеля и 70,2% овощей. Тем не менее, они сталкиваются с проблемами при реализации своей продукции в крупных торговых сетях, которые требуют значительных объемов поставок.

В ответ на эти сложности Министерство сельского хозяйства запустило новый грант, который будет направлен на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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