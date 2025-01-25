Цены на фермерские продукты снизятся за счёт поддержки малого агробизнеса

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские власти примут меры по снижению цен на мясо, овощи, молочные продукты и другие товары в сетевых магазинах.

Фото: Freepik by gpointstudio Урожай овощей

Министр сельского хозяйства Оксана Лут, выступая на форуме "Развитие малого агробизнеса России", отметила важность объединения малых сельскохозяйственных предприятий с крупными агробизнесами, сообщает URA.RU.

Она подчеркнула, что малые хозяйства играют критически важную роль в продовольственном обеспечении страны, производя 75,5% картофеля и 70,2% овощей. Тем не менее, они сталкиваются с проблемами при реализации своей продукции в крупных торговых сетях, которые требуют значительных объемов поставок.

В ответ на эти сложности Министерство сельского хозяйства запустило новый грант, который будет направлен на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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