В ХМАО повысили зарплату сотрудникам нефтяных компаний

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Весной 2024 года дочерние компании "Роснефти" в Ханты-Мансийском автономном округе увеличили заработные платы.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Ожидается, что каждые три месяца оплата труда будет повышаться на 1,8-1,9%, сообщает URA.RU.

В филиале "Роснефти" вахтовикам повысили суточную оплату на питание с 100 до 500 рублей. В дочерних обществах "Независимой нефтяной компании" (ННК) также была проведена индексация заработной платы на уровне 2%. Однако в других регионах ННК увеличение зарплат пока не произошло.

Осенью 2024 года сотрудники "Сургутнефтегаза" получили повышение тарифных ставок на 7%. Минимальная месячная тарифная ставка для рабочего первого разряда теперь составляет 7 963 рубля.

Работникам "Негуснефти" удалось добиться повышения заработной платы через судебные инстанции, так как в трудовых договорах не было прописано, как именно должна проводиться индексация. Суд постановил, что компания обязана пересчитать зарплаты за период с 1 января 2022 года по 1 июля 2023 года.

Некоторые сотрудники выражают мнение, что рост заработной платы не соответствует уровню инфляции. Руководство предприятий пытается сократить расходы на оплату труда, уменьшая количество смен.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.





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